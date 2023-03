Traditionsfleischer hört schweren Herzens auf

Andreas Lackinger hat sich seine Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Schließlich führt er das Geschäft in dritter Generation voller Herzblut und Leidenschaft. Opa Michael hatte 1950 in der Stieglbauernstraße – noch im Wohnhauskeller – einst mit dem Fleischerhandwerk begonnen. Nach neun Jahren aber hatten die damaligen Nachbarn die Nase voll vom Selchgeruch und von lauten Maschinen, was Michael Lackinger ins heutige Stammhaus in der Gallanderstraße führte. In den 1980er-Jahren übernahmen schließlich Andreas Eltern. Während Papa Gerhard die Produktion vorantrieb, führt Mama Renate bis heute die beliebte Filiale am Südbahnhofmarkt.