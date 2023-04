Eine Frau in der Spielhölle der Meistersinger

Das Neue will Platz haben

Ab dem zweiten Akt wird „der Mensch zum Spielball“, so Dittrich. Sichtbar schon in der Ausstattung des Faust- und diesjährigen Opus-Bühnenbild-Preisträgers Sebastian Hannak, der u.a. Flipperautomaten auf die Bühne hievt. Schließlich kulminiert alles in einer Spielhölle, in der sich Tradition und Avantgarde reiben.