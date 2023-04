Barisic: „Kann ihnen keinen Chip einpflanzen!“

Ein Problem war offensichtlich: Es fehlte an der Effizienz, an der Torgefahr. Das gilt vor allem für das zentrale Mittelfeld, die Achter und Zehner. „Ich kann ihnen keinen Chip ins Hirn einpflanzen, dass sie treffen müssen“, grübelt aber auch Barisic, warum es bei Rapid nicht klappt. So erzielte Patrick Greil letzte Saison für Klagenfurt in den nationalen Bewerben 15 Scorerpunkte, für Grün-Weiß bislang nur drei. Bei Roman Kerschbaum sind es gar nur zwei, letzte Saison war er noch Admiras Topscorer (13). Und Christoph Knasmüllner schrieb in der Liga noch gar nicht an.