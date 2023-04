Verrückt! Goalie fehlt nach mehr als 400 Spielen

Nach unglaublichen 413 Partien, was unfassbaren 37.170 (!) Minuten in Serie im Tor des Vorarlberger Eliteliga-Vereins FC Egg entspricht, wird Fabian Fetz am heutigen Samstag erstmals ein Meisterschaftsspiel der ersten Mannschaft verpassen. Die Gründe und die ganze unglaubliche Geschichte des Dauerbrenners.