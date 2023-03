Pointner und Tochter Paula rührten Jury zu Tränen

„Liebe auf der Tanzfläche“ bei Missy May

Missy May holte am Freitagabend im ORF-Ballroom mit Ehemann Andreas Wanasek - und Dimitar Stefanin - ihren Hochzeitstanz nach. Die große Hochzeit war nämlich geplant, doch dann kam Corona, verriet May. Dass sie ihren Hochzeitwalzer nun vor dem „Dancing Stars“-Publikum zeigen durfte, sei „schon sehr, sehr schön“ gewesen, schwärmte die Sängerin nach ihrem Auftritt. Sie habe nur Augen für ihren Liebsten gehabt.