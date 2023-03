Baustart für neue Schlumberger-Anlage nun fix

Reduktion von Transportwegen

„Dieser Schritt ermöglicht eine effizientere und nachhaltigere Produktion, ebenso eine Reduktion von Transportwegen. Außerdem stoßen wir an den beiden derzeitigen Standorten in Wien-Heiligenstadt und Bad Vöslau an Kapazitätsgrenzen, da sie keine wirtschaftlich sinnvollen Erweiterungen mehr zulassen“, sagt Schlumberger-Geschäftsführer Benedikt Zacherl. Die Zentrale und Unternehmensführung bleibt weiterhin in Wien-Heiligenstadt, auch der Standort in Bad Vöslau bleibt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhalten. Rund 1000 Lkw-Fahrten sollen durch den Neubau eingespart werden.