Verfahren gegen Musikschullehrer eingestellt

Viele Fragen offen: Wie es jetzt weiter geht

Der Mann hatte im Jänner 2023 die Musikschule auf Wiedereinstellung geklagt, auf eigene Kosten: Schließlich war er zuvor schon 30 Jahre als Musikleher tätig, 15 Jahre lang sogar in der Personalvertretung - er war nach seiner sofortigen Suspendierung (aufgrund von Vowürfen in einem Hearing einzelner Eltern mit Vertretern der Marktgemine Himberg - psychisch am Boden. Zumal er in das Protokoll der Anschuldigungen keinen Einblick bekam.