Nach Führerschein wird nun Schülerausweis digital

Am Freitag wurde der Pilotversuch zum digitalen Schülerausweis von Bildungsminister Martin Polaschek und Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) in einer Wiener Schule vorgestellt. Bis Juni 2023 können bis zu 130 Pilotschulen mit rund 65.000 Schülerinnen und Schülern am Pilotprojekt teilnehmen. Um die edu.digicard freiwillig zu nutzen, müssen sie sich per Handysignatur oder ID Austria sowie einem Ausweis in der gleichnamigen Handy-App registrieren.