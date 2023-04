Schmerzmittel knapp: „Angst, in Apotheke zu gehen“

„Ich habe Angst, in die Apotheke zu gehen“, erzählt Frau Ferch. Wenn der Apotheker alle verschriebenen Medikamente vor ihr auf der Tara, das heißt dem Verkaufspult, ausbreitet, ist die Patientin erleichtert. Denn der Gang in die Apotheke ist seit einiger Zeit mit Anspannung verbunden: „Was werden sie für mich haben, was nicht?“ Braucht die 66-Jährige doch täglich neun Medikamente - vier davon gegen ihre starken Schmerzen -, um „gut durch den Tag zu kommen“. Im Hinterkopf bleibt immer die Angst, dass Präparate nicht lieferbar sind.