Rettungswagen krachte gegen Landbus und Pkw

Unglaubliches Glück hatten am Donnerstagnachmittag drei Rettungssanitäter und die sieben Fahrgäste samt Busfahrer eines Landbusses in Frastanz in Vorarlberg. Auf der Fahrt zu einem Einsatz kollidierte der Rettungswagen nämlich bei einem Überholmanöver seitlich mit dem Bus.