In die Pedale, fertig, los! Drei Tage fürs Rad!

Aus dem umfangreichen Programm auf der Bühne der Rad-Krone:



Freitag, 31. März 10 Uhr: Zukunft des Radfahrens in Kärnten

11 Uhr: Die große Kärntner Seenschleife

12 Uhr: Der Drauradweg

13 Uhr: Flow Trails und mehr auf der Petzen

14 Uhr: Der Ciclovia Alpe-Adria-Radweg

15 Uhr: Nockbike - Mountainbiken in den Nockbergen

Samstag, 1. April 10 Uhr: Grenzüberschreitendes Mountainbiken am Nassfeld

11 Uhr: Die Tour de Kärnten

12 Uhr: Die Fuga 300

13 Uhr: Kärnten - Rent a Bike (Papin Sports)

14 Uhr: Die E-Bike Word Federation und die E-Bike WM für jedermann

15 Uhr Mountainbiken am Weißensee

Sonntag, 2. April 10 Uhr: Die ÖBB stellen ihre Radsprinter und das Angebot für Radfahrer vor.

11 Uhr Mit dem Fahrrad im Alltag unterwegs - die Radlobby Kärnten

12 Uhr Radfahren in Kärnten. Paralympics Wolfgang „Radlwolf“ Dabernig schildert, was er bei seinen Radtouren so alles erlebt.

13 Uhr: Vorfahrt für Radfahren: die autofreien Tage rund um den Wörthersee und Ossiacher See

14 Uhr: Das Lake.Bike-Angebot der Region Villach, Faaker See, Ossiacher See 15 Uhr: Der Radmarathon Bad Kleinkirchheim und die Nockbike Trophy.