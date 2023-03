Max Verstappen krank: „Als würde mir Lunge fehlen“

Wille wurde belohnt

Die körperliche Einschränkung habe ihn „wirklich frustriert“, seitdem habe der 25-Jährige hart daran gearbeitet, in Australien wieder halbwegs fit an den Start zu gehen. Trotz der Erkrankung sprang für Verstappen in Jeddah noch ein zweiter Platz heraus, nur Teamkollege Sergio Perez überquerte die Ziellinie noch früher. Am Albert Park Circuit sollen nun wieder die vollen 25 Punkte her.