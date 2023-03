Verstappen gegen Perez: War alles so ausgemacht?

„War eine Nachricht“

Seine Theorie: Sollte Perez das gesamte Rennen über in Führung liegen, dürfe ihn Verstappen nicht überholen - selbst wenn er die Pace dazu hätte. Das sei dem Niederländer während des Rennens auch in Form einer verschlüsselten Nachricht erneut in Erinnerung gerufen worden, denkt Jordan. „Wenn man 15 Runden vor Schluss Probleme mit der Antriebswelle hat, dann wird sie brechen. Der Ingenieur hat Verstappen aber gesagt, dass das Auto ok und unter Kontrolle ist. Ich denke, das war eine Nachricht“, bezweifelt der 74-Jährige, dass Verstappen tatsächlich - wie behauptet - Probleme mit seinem Boliden gehabt hätte.