Grand Prix von Saudi-Arabien - ab 18 Uhr LIVE

Jubel in einer der beiden Boxen von Red Bull Racing nach dem Qualifying - allerdings nicht in der erwarteten: Es waren nämlich die Mechaniker von Sergio Perez, die die Poleposition feierten! Im Vorjahr hatte der Mexikaner in Dschidda seine erste „Pole“ erobert, gestern seine zweite. Teamkollege Max Verstappen hingegen hatte frühzeitig aussteigen müssen ...