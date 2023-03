Lionel Messi und Manuel Neuer in nur einer Person

So etwas wie den 28-Jährigen hat es in der Major League Baseball, die heute in ihre 148. Saison startet, seit den Tagen von Babe Ruth vor 100 Jahren nicht gegeben. Wie die große Legende ist Ohtani, der Japan zuletzt zum Sieg über die USA im World Classic führte, gleichermaßen begnadeter Werfer und Schläger. In den letzten zwei Saisonen schlugen nur zwei Spieler mehr Homeruns, eliminierten nur fünf Starting Pitcher mehr Schlagmänner. Das ist, als wäre man im Fußball einer der besten Angreifer und Verteidiger oder Torleute gleichermaßen. Quasi Lionel Messi und Manuel Neuer in einer Person.