Gedenkort gegen Femizide in Wien errichtet

59 Frauen in Österreich in den letzten zwei Jahren ermordet

Frauen sind in Österreich im EU-Vergleich besonders gefährdet, von Ex-Partnern und männlichen Bekannten oder Verwandten ermordet zu werden, wie die Frauensprecherin der Wiener Grünen, Viktoria Spielmann, anmerkte: „Allein in den Jahren 2021 und 2022 wurden 59 Frauen ermordet. Überproportional viele Fälle gab es in Wien. Der Ni-Una-Menos-Platz ist daher ein wichtiges Zeichen gegen jede Form von Gewalt an Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum.“