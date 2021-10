Freundin in Trafik angezündet: Lebenslange Haft

Die Staatsanwältin hatte vorgewarnt: „Es wird Bilder geben, die Sie so schnell nicht vergessen werden.“ Bilder aus der Überwachungskamera, die den Tathergang zeigen, aber auch Bilder, die im Kopf entstehen. Als eine Zeugin schilderte, wie sie die Trafikantin am 5. März 2021 nach dem Brandanschlag durch ihren Freund zu retten versuchte. Sie und ein junger Mann entdeckten dunklen Qualm, der aus der Trafik in der Nußdorferstraße quoll.