Berlusconi-Musical feiert in London Premiere

Politiker noch aktiv

Berlusconi war bereits Protagonist des Films „Loro“ des italienischen Reggiseurs Paolo Sorrentino. Darin persifliert der Oscarpreisträger das Leben Berlusconis im Zeitraum zwischen 2006 und 2010. Aktuell ist der 86-Jährige Vorsitzender der Forza Italia. Am Montag wurde er wegen Schmerzen in ein Mailänder Krankenhaus eingeliefert. Er sollte am Mittwoch voraussichtlich entlassen werden. In den vergangenen Jahren war der Politiker öfters in Krankenhäusern, unter anderem aufgrund einer schweren Harnwegsinfektion und einer beidseitigen Lungenentzüdung infolge einer Covid-19-Infektion.