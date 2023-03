Melissa Joan Hart hat Amoklauf hautnah miterlebt

Was für ein schrecklicher Zufall: „Sabrina, total verhext“-Star Melissa Joan Hart erlebte den Amoklauf an einer christlichen Grundschule in Nashville hautnah mit. In einem emotionalen Instagram-Video sprach die Schauspielerin jetzt über die schrecklichen Erlebnisse - und darüber, dass sie nicht zum ersten Mal Zeugin einer Gräueltat wie dieser wurde.