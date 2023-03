Slowakei: Anzeige wegen Kampfflugzeugen

Wie berichtet, hat das ukrainische Militär erst kürzlich deutsche und britische Kampfpanzer bekommen. Die britischen Challenger 2 seien in der Ukraine eingetroffen, schrieb der Verteidigungsminister Olexij Resnikow auf Twitter. Dazu postete er ein Video (siehe unten), in dem er in einem Panzer zu sehen ist. „Diese fantastischen Maschinen werden bald mit ihren Kampfeinsätzen beginnen.“