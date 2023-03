„Dungeons & Dragons“: Gewinnen zum Kinostart

Freude bereiten all die Bezüge, Querverweise und Zitate. Mal fühlt man sich an Sci-Fi-Klassiker erinnert, vielleicht an „Star Trek“ oder auch an „Star Wars“; mal an „Herr der Ringe“ und immer wieder auch an „Game of Thrones“. So düster aber wie die legendäre Erfolgsserie ist „Dungeons & Dragons“ längst nicht; der großartige Humor ist familiengängiger, erinnert eher an die „Guardians of the Galaxy“, und damit an einen der größten Kinospäße der zurückliegenden 15 Jahre!