Wagen landete nach Unfall am Dach

Eine 70-jährige Lenkerin war am Montag um 11.30 in ihrem Pkw in Lustenau unterwegs. Auf der Hofsteigstraße kollidierte sie plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Verkehrsschild und in weiterer Folge mit einem großen Stein einer Verkehrsinsel. Durch den steilen Anfahrtswinkel wurde das Auto in die Höhe geschleudert und drehte sich in der Luft, sodass es am Dach wieder zu liegen kam.