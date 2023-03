Demir: Im Eiltempo vom Juwel in die Versenkung

„Wir wollten ihm zeigen, dass er in Zukunft für den österreichischen Fußball wichtig ist. Er hat riesiges Potenzial. Wenn er weiter an sich arbeitet, hat er eine große Karriere vor sich.“ Zwei Jahre ist es her, dass (Ex-)ÖFB-Teamchef Franco Foda so seine Einwechslung von Yusuf Demir beim 3:1 in der WM-Quali gegen die Färöer begründete. Am 28. März 2021 wurde der Rapidler mit 17 Jahren und 300 Tagen zum drittjüngsten Teamdebütanten (nach David Alaba und Hans Buzek) in der ÖFB-Geschichte. Weitere drei Kurzeinsätze kamen 2021 noch dazu. Er galt als Juwel mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro. Der hat sich nun im Eiltempo halbiert. Nach (zu) vielen falschen Entscheidungen.