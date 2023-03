Umstieg auf Öffis bringt massive CO2-Verringerung

Wegen Hitze: Mobilität muss platzsparender werden

Auch die Zahl der Hitzetage mit mehr als 30 Grad habe in Wien bereits deutlich zugenommen. Die Hitze werde zudem noch weiter steigen. „Das heißt, es braucht in den Bezirken entlang der Straßen mehr schattenspendende Bäume und Grün, unsere Mobilität muss platzsparender werden“, so der VCÖ. Dabei würden auch Carsharing-Angebote helfen. Das Potenzial dafür sei in Wien besonders groß. Die 93.000 Zweitautos von Wiener Haushalten seien laut VCÖ im Schnitt gerade mal 6000 Kilometer pro Jahr im Einsatz.