„Mir war immer egal, wer hinter mir Zweite ist“

Aber um Erfolg zu haben, dafür brauchte diese Naturgewalt auf Skiern niemanden: „Ich bin an den Start gegangen und habe mir eingeredet, dass ich gewinne, weil ich die Beste bin. Einen Mentaltrainer hätte ich nicht gebraucht.“ Sie war eine Ausnahmeerscheinung, und das gestehen ihr auch erbitterte Rivalinnen von einst zu. Die Schweizerin Marie-Theres Nadig, die der haushohen Favoritin Moser-Pröll bei Olympia 1972 in Sapporo in Abfahrt und Riesenslalom Gold weggeschnappt hatte und nun zum 70er als Überraschungsbesuch in Kleinarl auftauchte, sagt: „Ich habe mich nie auf einer Stufe mit ihr verglichen, ob ich nun Doppel-Olympiasiegerin war oder nicht. Sie war trotzdem höher als ich.“