Mord in einem Geisterdorf: Einschalten oder nicht?

Ein Riss zog sich durch die Dorfgemeinschaft von Bützenich nahe Köln, als der Ort dem Braunkohleabbau weichen sollte. Einige ließen sich ihre Häuser abkaufen und zogen weg, doch ein harter Kern weigerte sich und blieb in einer Geisterstadt zurück. Der Kölner Tatort „Abbruchkante“ (20.15 Uhr, ORF 2) ist ganz nah dran am aktuellen Geschehen: Er wurde in der deutschen Braunkohle-Abbauregion Garzweiler gedreht, die kürzlich für viel mediales Aufsehen sorgte, als der Ort Lützerath unter Protesten von Klimaaktivisten geräumt worden war.