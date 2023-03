Victoria ist Kärntens jüngste Amateurfunkerin

Prüfung mit Bravour gemeistert

Neben dem Klavierunterricht, Tanzschule und Kraul-Training galt es zu pauken, was etwa ein Kurzschluss, ein Blitzschutz oder eine Diode ist. Diesen Montag war es dann endlich so weit, und die junge Villacherin stellte sich der strengen Prüfungskommission des Fernmeldeamtes und bestand laut der stolzen Mama mit Bravour. Doch warum will man Funkerin werden?