Zeitumstellung: Diese Uhren gehen pünktlich

Interessanter Fakt: früher gab es kein Wecker, der die Menschen am Morgen mit schrillem Klingeln aus dem Bett holte. Nein, stattdessen wurde eine Kerze angezündet, an dessen unteren Ende Metallstücke (Nägel) befestigt waren. Wenn die Kerze so klein wurde, dass sie sie nicht mehr halten konnte, fielen sie auf den Kerzenhalter. Und das mit einem lauten Klimpern, das die Menschen weckte.