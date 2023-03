„Lotteriesystem“: Chaos bei Solar-Förderanträgen

Kurz nachdem das Ticketziehen beendet worden ist (Bedingung, um in den Genuss der Förderung für eine Photovoltaik-Anlage zu kommen), brachen die Verantwortlichen der staatlichen Abwicklungsstelle OeMAG in Jubel aus. Binnen einer Stunde seien am Donnerstag in der heuer ersten Runde 100.000 Tickets gezogen worden. Und schon innerhalb der ersten fünf Minuten seien 58.184 Anträge eingegangen.