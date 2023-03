Reden wir über die Bundesländer!

1. Wenn ein verliebtes Schülerpärchen aus Oberösterreich und Salzburg haarscharf dies- und jenseits der Ländergrenze lebt, gelten für beide unterschiedliche Zeiten, wann Jugendliche zu Hause sein müssen. Schauen sie sich gemeinsam einen Film an, gilt dieser womöglich in einem Bundesland als harmlos und ist anderswo ein verbotener Porno. Weil Jugendschutz und Sittlichkeitspolizei Ländersache sind. Das versteht in so einem Fall niemand.