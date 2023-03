Vorarlberger setzen immer stärker auf Sonnenstrom

Die Bilanz kann sich mehr als sehen lassen: 2022 ist die Leistung von Photovoltaik-Anlagen in Vorarlberg so stark gestiegen wie in keinem Jahr zuvor. Dabei war 2021 bereits ein Rekordjahr. Satte 30 Megawatt erzeugen die neuen Anlagen. Das ist dreimal soviel, wie im Jahr davor an Leistung dazu kam.