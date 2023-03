Eine Sitzung, die ganz Niederösterreich verändert

Ernst blickte Erwin Pröll vom Oberrang in den Sitzungssaal. Er wusste, was gleich passieren wird, wird das Land, das er so maßgeblich mitgeprägt hat, grundlegend verändern. Sein Sitznachbar war Diözesanbischof Alois Schwarz. Er nahm die neue Landesregierung in der Landhaus-Kapelle ins Gebet. „Uns alle eint die Sorge um die Menschen in Niederösterreich“, soll er noch vor der konstituierenden Sitzung im Landtag gepredigt haben. Ein Landtag, in dem für die ÖVP mehr Franz als Frauen vertreten sind und in dem Udo Landbauer bei seiner Antrittsrede mit seinem Polit-Programm „Niederösterreich zuerst“ an Donald Trump erinnerte.