Fahrer „versenkt“ Auto im Wald und sucht das Weite

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 6 Uhr früh. Der Unfalllenker war von Roppen kommend auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er in Sautens in einer Rechtskurve von der Straße abkam - der Grund dafür war vorerst noch unklar. In der Folge stürzte der Pkw des Mannes rund 20 Meter in einen Wald ab. Der 29-Jährige konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und verließ die Unfallstelle.