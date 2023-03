Kickls Kritik an die „Klima-Kommunisten“

Saalbach-Hinterglemm, einer der größten Tourismus-Orte Salzburgs, zeigt sich am Donnerstag eher von seiner grünen Seite. Bei frühlingshaften 13 Grad Celsius carven in Daunenjacken gehüllte Wintersportler die Kunstschneebänder hinunter. Am gegenüberliegenden Hang, in der Enzianstube des Hotels Alpinjuwel, redet Herbert Kickl von „Klima-Kommunismus“ – wieder mal eine neue Wortkreation des blauen Sprachrohrs. Der Bundes-Chef der FPÖ, der von einem „freiheitlichen Volkskanzler“ träumt, wolle die „Abwehr der ideologisch betriebenen Klimapolitik“ mehr in das Zentrum freiheitlicher Politik rücken. Es sei, so Kickl, ein „Ding der Unmöglichkeit, alles aus erneuerbarer Energie zu decken“.