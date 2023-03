Trennung von Tom Brady: Jetzt packt Bündchen aus

Einsam und verlassen

Trotz Bündchens Aussagen lässt sich das ein oder andere Gerücht nicht ganz im Keim ersticken. So soll Brady laut „Radar Online“ seine Ex-Frau zurückgewinnen wollen. So habe ein Bekannter des siebenfachen Super-Bowl-Champions dem Portal verraten: „Ohne Football, in dem er sich mehr verlieren kann, fühlt er sich einsam und verlassen. Er will, dass Gisele sieht, was ihr fehlt.“ Aus diesem Grund soll Brady seinen Job als TV-Experte bei Fox Sports erst 2024 in Angriff nehmen. Zuvor wolle er seine Familie zurückerobern.