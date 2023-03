Mit der „Krone“ entspannt in den Frühling starten

Jetzt gewinnen!

Vom 21. April bis 6. Mai heißt es jeden Freitag- und Samstagabend um 19:00 Uhr „Leinen los!“ zur lässigen „Barefoot Springbreak“-Schifffahrt. Die Tour startet in Linz und Sie können ein erlesenes 3-Gänge-Menü genießen, während Sie dem Sonnenuntergang entgegen schippern und kommen um 22:30 Uhr entspannt und glücklich wieder in Linz an.



Mit der „Krone“ können Sie jetzt 5x2 Tickets hierfür gewinnen. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und Sie nehmen automatisch teil. Sie wollen Ihrem Glück auf die Sprünge helfen? Dann abonnieren Sie den Oberösterreich Newsletter der „Krone“ und verdoppeln Sie damit Ihre Chance zu gewinnen! Einsendeschluss ist der 3. April 2023, 09:00. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.