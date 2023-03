Ronaldo: Saudi-Liga wird „viertstärkste der Welt“

Mit Portugal tritt Ronaldo am Donnerstagabend zum Start der EM-Qualifikation gegen Liechtenstein an. Er habe nicht gedacht, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, machte der Altstar im Rahmen eines Pressetermins am Mittwoch klar. „Ich werde immer zur Seleção kommen, wenn ich denke, dass man auf mich setzt.“ Dieses Gefühl habe ihm der neue Nationaltrainer Roberto Martínez gegeben.