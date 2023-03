Cristiano Ronaldo: „Bin jetzt ein besserer Mensch“

Nach schwierigen Monaten bei Manchester United und einer auch für ihn persönlich enttäuschenden WM in Katar hatte es Zweifel an Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft gegeben. Mittlerweile spielt der Angreifer in Saudi-Arabien für Al Nassr, trotzdem nominierte Martínez ihn für die EM-Quali-Spiele gegen Liechtenstein am Donnerstag und drei Tage später in Luxemburg.