Trauriger Rekord bei Wiener Firmenpleiten

Wien Spitzenreiter im negativen Sinne

Gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht das einer gewaltigen Steigerung von mehr als 40 Prozent. Damit verzeichnete Österreichs Hauptstadt bei den Pleiten mit Abstand den größten Zuwachs aller Bundesländer. Denn die 456 Insolvenzen machen gleich mehr als ein Drittel der insgesamt in Österreich in den Konkurs geschlitterten Firmen (1279) aus. Explodiert sind auch die geschätzten Passiva in den einzelnen Betrieben, nämlich um 28,9 Prozent auf 58 Millionen Euro.