Peter Weibel am Zentralfriedhof beigesetzt

Bei einer Trauerfeier haben Familie, Freunde, Kollegen und Politiker am Dienstag am Wiener Zentralfriedhof Abschied vom am 1. März, wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag, verstorbenen Medienkünstler Peter Weibel genommen. Anschließend wurde er in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt.