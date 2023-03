Kurze schwere Krankheit: Peter Weibel ist tot

Von 1985 bis 1989 lehrte er auch an der State University of New York in Buffalo, von 1989 bis 1994 war er Direktor des Instituts für Neue Medien an der Städelschule in Frankfurt. 1992 bis 1995 war er künstlerischer Leiter der Ars Electronica in Linz. Ab 1993 bis 1997 war Weibel auch künstlerischer Leiter der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum in Graz, wo er zum Chefkurator wurde. 1993 bis 1999 war er auch Kommissär des Österreichbeitrags bei der Biennale Venedig.