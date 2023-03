Auf der Suche nach den „größten Eiern“

Situation schwierig

Leicht hat es Kramer und sein Kollege Klaus Schrottshammer aus Bad Aussee - mit 248,447 km/h österreichischer Rekordhalter - aber nicht. Der (ÖSV) hat sich mehr oder weniger aus der Sportart zurückgezogen. Unterstützung gibt es aber zumindest. „Wenn wir fahren wollen, können wir das“, erklärt der Flachauer. Der aber auch weiß, dass es dem Speed-Skiing an der Entwicklung fehlt. Die Strukturen sind seit Jahren gleich, geändert hat sich praktisch nichts. „Solange wir in Österreich keine Strecke haben, werden wir es immer schwer haben.“ Da käme so ein neuer Weltrekord vielleicht gar nicht ungelegen.