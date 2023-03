Japans Ministerpräsident überraschend in Kiew

Ukraine auch bei Polen-Besuch Thema

Laut dem japanischen Sender NHK World war Kishida zuvor in Indien. Nach Angaben des Außenministeriums wird der Ministerpräsident am Mittwoch bereits in Polen erwartet. Bei diesem Besuch soll es nicht nur um die bilateralen Beziehungen dieser beiden Länder gehen, sondern auch um eine gemeinsame Antwort auf den Krieg in der Ukraine.