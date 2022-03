Weltweite Proteste gegen Ukraine-Krieg: Die Bilder

Pro-russische Demos in Serbien

Am vergangenen Wochenende waren Hunderttausende Menschen in ganz Europa auf die Straße gegangen, darunter einige tausend in Russland, über 100.000 in Berlin, 70.000 in Prag und 40.000 in Madrid. Ein Ende der Demonstrationen aber ist nicht absehbar: Auch in Japan (siehe Video oben), der Türkei (siehe Video unten) und Serbien gab es Proteste. Allerdings auch pro-russische: „Die Ukraine wird derzeit von Neonazis befreit“, so etwa der 22-jährige Demonstrant Nikola Babic in Belgrad. „Die Russen - unsere Brüder - befreien das Land und hoffentlich die Welt.“