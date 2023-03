Anlaufstelle für Ukrainer in Linz wird geschlossen

Kein Asylzentrum in Linz

Für den Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) ist das Ende nachvollziehbar. „Es gibt keinen Bedarf, also passt das. Aber was nicht sein kann, dass es jetzt an einem anderen Ort eine Asylunterkunft für Flüchtlinge, die nicht aus der Ukraine kommen, in Linz gibt“, stellt er klar.