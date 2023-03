MMA-Star (27) kommt bei Motorradunfall ums Leben

Tagelang im Koma

Mit schweren Verletzungen soll er anschließend ins Niguarda-Krankenhaus gebracht und in künstliches Koma versetzt worden sein. Am Montag verstarb Lapicus. „Das ONE Championship Team ist untröstlich über den tragischen Tod von Iuri Lapicus. Unsere Gedanken und Gebete gelten in dieser schweren Zeit seinen Lieben. Ruhe in Frieden, Iuri“, kommentierte die Kampfsport-Organisation „ONE Championship“ die Tragödie.