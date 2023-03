Warum dieses Smartphone erfreulich anders ist

Eine kommt vom chinesischen Anbieter Redmagic, einer Gaming-Smartphone-Tochter des Netzwerkausrüsters ZTE. Dessen Redmagic 8 Pro verspricht dank Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nicht nur erstaunlich viel Rechenleistung für einen vergleichsweise moderaten Preis, sondern hebt sich auch in Sachen Ausstattung wohltuend von der Masse ab. Was das Gerät alles anders macht, erfahren Sie in unserem ausführlichen Test.