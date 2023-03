Bienen haben kartenartiges Landschaftsgedächtnis

Finden Quelle auch von anderem Ort aus

Die Insekten flogen zunächst in die im Schwänzeltanz angezeigte Himmelsrichtung, doch der anschließende Teil ihres Fluges wurden stark durch den Freilassungsort beeinflusst. Sie fanden die Nahrungsquelle, die ihnen im Tanz übermittelt worden war. Daraus schließt das Forschungsteam, dass „Bienen in der Lage sind, die metrischen Bezüge zwischen Landmarken so einzuspeichern und für die Botschaft des Schwänzeltanzes so auszulesen, dass sie von jedem beliebigen Ort zu der im Tanz angegebenen Stelle fliegen können“. Dieses Landschaftsgedächnis würden sie während ihrer Flüge als junge Biene erlernen.