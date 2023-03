„Fans“ von Austria Lustenau zettelten Prügelei an

Für den Verein Austria Lustenau kommen die Randale zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Aufgrund des geplanten Stadionneubaus sucht man derzeit dringend nach einer Übergangslösung. In der Verlosung ist unter anderem das Casinostadion in Bregenz. Doch wer will einem Verein Quartier geben, dessen „Fans“ sich nicht ordentlich aufzuführen wissen? Bei der Clubführung ist man sich der Problematik bewusst: „Das Verhalten einiger unserer Fans ist unentschuldbar“, ließ Präsident Bernd Bösch per Stellungnahme wissen. Er kündigte an, hart durchzugreifen zu wollen: „Wenn Beteiligte ausgeforscht werden können, werden wir diese mit Stadionverboten belegen!"