Vermisster Deutscher verletzt aus Bach geborgen

Ein 27-jähriger Deutscher verlor nach dem Feiern in Bad Gastein Samstagmorgen die Orientierung und stürzte in den Kötschachbach. Gegen 7 Uhr in der Früh hörte einen Passantin im Ortsteil Badbruck den jungen Mann um Hilfe rufen. Ein anderer Passant war bereits dabei, den Deutschen aus seiner misslichen Lage zu befreien.